شكرا لبحثكم عن خبر مصادر سياسية تكشف الشيء الوحيد الذي يعرقل تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر حكومية مطلعة، أن ثلاث حقائب في حكومة الائتلاف لم تحسم، في وقت يقترب العد التنازلي لإعلانها.

وتوقع مراقبون، أن يتم إعلان التشكيل الوزاري، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر للعام 2019.

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وطبقا للمصادر، فإن أسماء التشكيل الوزاري لم تكتمل، وسيتم تأجيل قرار تعيين الحكومة حتى تنفيذ الجانب العسكري، لتؤدي بعد ذلك اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في عدن.

وأفادت مصادر للشرق الأوسط، أن المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة المكلف مع الأحزاب والقوى السياسية المنخرطة تحت مظلة الشرعية تجاوزت أغلب العراقيل أمام تشكيل الحكومة، بما في ذلك أسماء شاغلي الحقائب الوزارية، لم تستبعد المصادر أن ترى الحكومة الجديدة النور خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع الذكرى الأولى لتوقيع «اتفاق الرياض» المبرم في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019.