المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية في الفازة جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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وأفاد مصدر عسكري، أن وحدات اللواء الثاني عمالقة المرابطة في الخطوط الأمامية بمنطقة الفازة تصدت لعناصر حوثية حاولت الاقتراب من مواقعها.

وأضاف المصدر، أن عددًا من عناصر المليشيات سقطوا بين قتيل وجريح في المواجهات، فيما لاذ بقية المتسللين بالفرار بشكل جماعي تاركين خلفهم جثث قتلاهم.

وتعيش مليشيات الحوثي انهيارات واسعة في صفوفها وخلافات داخلية بين قياداتها بعد خسائرها الكبيرة التي تلقتها على أيدي القوات المشتركة دون أن تحقق أي نصر ولو إعلاميًا