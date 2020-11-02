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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية في الفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وأفاد مصدر عسكري، أن وحدات اللواء الثاني عمالقة المرابطة في الخطوط الأمامية بمنطقة الفازة تصدت لعناصر حوثية حاولت الاقتراب من مواقعها.
وأضاف المصدر، أن عددًا من عناصر المليشيات سقطوا بين قتيل وجريح في المواجهات، فيما لاذ بقية المتسللين بالفرار بشكل جماعي تاركين خلفهم جثث قتلاهم.
وتعيش مليشيات الحوثي انهيارات واسعة في صفوفها وخلافات داخلية بين قياداتها بعد خسائرها الكبيرة التي تلقتها على أيدي القوات المشتركة دون أن تحقق أي نصر ولو إعلاميًا
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