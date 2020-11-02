شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمليات استهداف حوثية على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020 Advertisements الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي الإجرامية، عمليات استهداف على الأحياء السكنية الجنوبية والشرقية لمركز مدينة حيس جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية بقذائف الهاون الثقيلة، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين بصورة عشوائية. وتواصل مليشيات الحوثي مسلسل خروقاتها وانتهاكات اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، باستهداف القرى السكنية ومنازل المواطنين مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الابرياء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات استهداف حوثية على الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.