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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020
الخليج 365 - خاص
تشهد الأسماك في مدينة المكلا انخفاضا في الأسعار بشكل نسبي بعد ان كان باهضا للغاية في وقت سابق.
وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها وفق مسمياتها في حضرموت.. وهي كالتالي:
الثمد - سعر الكيلو 2000 ريال
الشروي - سعرالحوت 550 ريال
الزينوب - سعرالحوت 3800 ريال
العيد (الساردين) - سعر الكيلو 500 ريال
السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1600 ريال
المدية - سعرالكيلو 1400 ريال
سعراسماك البياض
الطمكري - سعر الحوت 4500 ريال
القصعر - سعر الحوت 3000 ريال
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