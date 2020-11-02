شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يكشف المستور: من هو محافظ أبين الذي نهب أكثر من 56 بقرة وأخذها إلى ذمار ؟! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشف صحافي يمني بارز عن المحافظ الذي نهب أكثر من 56 بقرة حينما كان محافظاً لمحافظة أبين، وقام بأخذها إلى محافظة ذمار .
وقال الصحافي مدين مقباس إن يحيى الراعي رئيس مجلس النواب في حكومة الانقلابيين حين تعم تعيينه محافظاً لأبين بعد 94م قام بنهب أكثر 56 بقرة وأخذها من أبين إلى ذمار .
وأشار مقباس إلى أن مزارعي أبين أتهموا يحي الراعي بنهب أكثر من 56 بقرة من مزارع أبين بعد عام 90 عندما عين محافظ لأبين وأخذها إلى ذمار .
وبين مدين إن تلك الأبقار المستوردة من جنوب افريقيا ونيوزلاندا في عهد الرئيس الشهيد سالمين، تتميز بجودتها وبإنتاج كميات كبيرة من الحليب تصل من 20 - 40 لتر في اليوم .
وطالب الصحافي مقباس من يحيى الراعي أن يعيد تلك الأبقار، حيث قال :"نريده يعيد لنا ابقارنا تكفي لفتح مصنع البان في الكود".
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