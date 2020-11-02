شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يكشف المستور: من هو محافظ أبين الذي نهب أكثر من 56 بقرة وأخذها إلى ذمار ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف صحافي يمني بارز عن المحافظ الذي نهب أكثر من 56 بقرة حينما كان محافظاً لمحافظة أبين، وقام بأخذها إلى محافظة ذمار .

وقال الصحافي مدين مقباس إن يحيى الراعي رئيس مجلس النواب في حكومة الانقلابيين حين تعم تعيينه محافظاً لأبين بعد 94م قام بنهب أكثر 56 بقرة وأخذها من أبين إلى ذمار .

وأشار مقباس إلى أن مزارعي أبين أتهموا يحي الراعي بنهب أكثر من 56 بقرة من مزارع أبين بعد عام 90 عندما عين محافظ لأبين وأخذها إلى ذمار .

وبين مدين إن تلك الأبقار المستوردة من جنوب افريقيا ونيوزلاندا في عهد الرئيس الشهيد سالمين، تتميز بجودتها وبإنتاج كميات كبيرة من الحليب تصل من 20 - 40 لتر في اليوم .

وطالب الصحافي مقباس من يحيى الراعي أن يعيد تلك الأبقار، حيث قال :"نريده يعيد لنا ابقارنا تكفي لفتح مصنع البان في الكود".