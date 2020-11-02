عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يعلن السيطرة على مواقع مهمة شمال مدينة تعز

الإثنين 2 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، الأحد، إحراز تقدم ميداني في مواجهات مع ميليشيات الحوثي، في محافظة تعِز جنوبي غربي اليمن.



وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن قوات الجيش نفذت هجوماً عنيفاً على مواقع للحوثيين في شارع الأربعين شمال مدينة تعِز، وتمكنت من تحرير مواقع مهمة".

وأكدت "سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لهم، خلال المواجهات التي يواصل الجيش تقدمه فيها".

يُشار إلى أن تقدم القوات الحكومية شمالي مدينة تعِز، سبقه تقدم مماثل منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تمكنت من استعادة مواقع وُصفت بـ "المهمة" كان مقاتلو جماعة الحوثيين يتمركزون فيها شرقي المدينة.

في سياق متصل، اتهم الجيش اليمني ميليشيات الحوثي بشن قصف مدفعي على أحياء سكنية في مدينة تعِز.

وقال موقع الدفاع اليمنية، إن "عناصر الحوثيين المتمركزة في منطقة الحرير قصفت بقذائف المدفعية أحياء سكنية شمالي مدينة تعِز، سقطت إحداها بالقرب من مسجد الشافعي في منطقة وادي القاضي، وأسفرت عن إصابة فتاتين".