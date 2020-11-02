تعز: وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بحادث دهس بشاحنة وسط المدينة

توفي شخص، وأصيب خمسة آخرين في حادث دهس، وقع مساء الأحد، بمدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن شاب في العقد الثاني توفي وأصيب 5 آخرين إثر تعرضهم للدهس بشاحنة لنقل المياه في منطقة الدمينة شمالي غرب مدينة تعز.

وأشار إلى أن سائق الشاحنة كان يقود بسرعة ونتيجة لذلك انحرفت الشاحنة مجموعة نحو تجمع مجموعة من الأشخاص أثناء جلوسهم في أحد الشوارع في المنطقة.

ووفق المصدر فإن السائق برر قيادته للشاحنة بسرعة أنه كان يحاول الهروب من الاشتباكات التي تدور بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي، القريبة من المنطقة.