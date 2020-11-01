شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة مشاريع مياه الريف بالمهرة تتسلم جهاز استكشاف المياه الجوفية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تسلم فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة المهرة اليوم، جهاز استكشاف المياه الجوفية.

Advertisements واكد محافظ المهرة محمد علي ياسر خلال عملية التسليم، حرص السلطة المحلية على دعم وتطوير قطاع مياه الريف، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. فيما استعرض مدير فرع الهيئة بالمحافظة يوسف بن محيسن، أهمية الجهاز والأعمال التي ستقوم الهيئة بتنفيذها في الأيام القادمة لتحسين مشاريع المياه في الأرياف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة مشاريع مياه الريف بالمهرة تتسلم جهاز استكشاف المياه الجوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.