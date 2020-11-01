تخرج الدفعة الأولى من ضباط الأمن بمدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير أمن ساحل حضرموت اللواء الركن سعيد العامري على أهمية التأهيل والتدريب للمؤسسة الأمنية لتعزيز المهارات والقدرات القتالية بما يمكنها من أداء واجبها بكل كفاءة واقتدار.



وقال خلال حضوره اليوم بمدينة المكلا حفل تخرج دورة المساعدين الميدانيين (درع واحد) من شرطة النجدة والقوات الخاصة ومعسكر الامن "ان هذه الدورة تأتي في سياق الأنشطة الهادفة لتعزيز قدرات ومهارات منتسبي الوحدات الأمنية والرفع من مستوى الجاهزية القتالية للدفاع عن الوطن ولحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.

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وحث العامري الخريجين على اليقظة الدائمة والالتزام بتنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم.. مشيدا بما تنفذه إدارة التدريب بالأمن من برامج تدريب وتأهيل للمؤسسة الأمنية وهذا يعكس مدى اهتمامهم بهذا الجانب المهم.

من جانبه أوضح مدير ادرأه التدريب والتأهيل بامن ساحل حضرموت الملازم شوقي بن عمرون ان الدورة التي شارك فيها 25 من صف الضباط، تمثل بداية لدورات قادمة لتأهيل قوات الأمن ورفدها بالكوادر والدماء الجديدة لحفظ الأمن بالمحافظة.

حضر الحفل اركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم ونائب مدير امن ساحل حضرموت العميد سعيد بن دويس وعدد من قادة الوحدات والإدارات الأمنية.