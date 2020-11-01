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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة خطط تحسين القطاع التعليمي في أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد محافظ أبين اللواء الركن ابو بكر حسين على أهمية تحسين الوضع التعليمي في جميع مدارس المحافظة ووضع الخطط والبرامج التأهيلية.
وشدد المحافظ خلال لقاءه اليوم، مدير مكتب التربية والتعليم الدكتور وضاح المحوري، على زيادة الانشطة اللاصفية التي تنمي مواهب الطلاب.
الى ذلك ناقش محافظ أبين مع مدير فرع البنك الاهلي بالمحافظة محسن بلعيدي، الانشطة المالية التي سينفذها البنك، بعد الانتهاء من اعادة تأهيله وتجهيزه، واستكمال اجراءات النقل من عدن.
واستعرض اللقاء الذي ضم الامين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد، جهود تفعيل انشطة المؤسسات المالية.
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