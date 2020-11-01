بدء برنامج بناء قدرات الشباب وربطها بسوق العمل بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت منظمة براجما بمدينة المكلا اليوم، برنامج تدريبي لبناء قدرات الشباب وربطها بسوق العمل، بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع نادي الخريجين (مؤسسة حضرموت- تنمية بشرية).



وقال قائد فريق مكون دعم القطاع بمنظمة براجما المهندس محمد العويني، اوضح ان البرنامج، يهدف الى تحفيز وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص من خلال تقديم خدمات استشارية لتساعد المنشاة على تخطي العقبات.

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