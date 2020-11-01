شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عرس جماعي لـ 100 عريسًا وعروس بمنطقة غيل بن يمين بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 شهد وادي ثوب بمديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت اليوم عرس جماعي لـ 100 عريس وعروس .

Advertisements وحث وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي على ضرورة دعم وتشجيع مثل هذه المشاريع الخيرية والمبادرات الاجتماعية التي يسهم في تعزيز قيم التعاون وتجسيد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع .. متمنياً للعرسان حياة زوجية . وتضمن برنامج العرس الجماعي عدد من الفقرات الفنية المتنوعة الفرائحية .

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