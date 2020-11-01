أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 1 نوفمبر 2020 وهي كالتالي :

إعلامية جنوبية تكشف لـ"الخليج 365" أسباب التباطؤء في تنفيذ اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/509891/ انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة عدن https://www.elyamnelaraby.com/509907/ قوات الجيش تستعيد مواقع مهمة جنوب محافظة مأرب https://www.elyamnelaraby.com/509911/ قوات الجيش تستعيد عدة مواقع شرق عاصمة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/509913/ تشكيل لجنة للنظر في محتوى وفعاليات تيدكس سيئون Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/509917/ استشهاد وإصابة 4 أشخاص برصاص قناصة مليشيا الحوثي في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/509918/ مليشيات الحوثي تغلق 86 مركزاً طبياً في العاصمة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/509927/ الرئيس هادي يؤكد دعمه لجهود رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة https://www.elyamnelaraby.com/509934/ رئيس الأركان يتفقد سير العمليات القتالية في محوري البيضاء وبيحان https://www.elyamnelaraby.com/509939/ رئيس مجلس النواب يشارك في الجلسة الإفتراضية للإتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم https://www.elyamnelaraby.com/509943/ محافظ عدن يناقش أسباب تكرار مشكلة نفاذ وقود محطات الكهرباء https://www.elyamnelaraby.com/509968/

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