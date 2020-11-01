سياسي سعودي من العيار الثقيل يسقط في شر أعماله، والسبب اليمن!

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

سقط سياسي سعودي في شر أعماله، بعد أن حاول ايهام متابعيه على إحدى القنوات التلفزيونية التابعة لمرتزقة العدوان، أن يبين لهم بأنه على معرفة باليمن وما يجري فيها، مما جعله يضع نفسه في محل سخرية واسعة ويكشف من غير قصد عن حجم الاكاذيب والافتراءات التي يعتمد عليها العدوان ومرتزقته ومنظرية في عدوانهم على اليمن .

المدعو سلمان عسكر، وهو منظر سياسي قال في مداخلته أن مركز الملك سلمان للاغاثة في اليمن، أنار 65 محافظة يمنية بالكهرباء، وحين راجعه مذيع القناة بأن اليمن ليس به هذا العدد من المحافظات، وبخه بقوله انت لا تعرف اليمن لأنك تقيم في تركيا.

مضيفا: أنا اعرف اليمن اكثر منك، أنت لا تعرف اليمن لأنك تتحدث من تركيا”. ما أثار موجة سخرية واسعة من حديث السياسي السعودي

وعاد عسكر ليقول رغم أنف المذيع: إن “مركز الملك سلمان قام بإنارة أكثر من 65 محافظة جنوب اليمن”.