صنعاء: وفاة أكاديمي بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون ميليشيا الحوثي

توفي اليوم الأحد في العاصمة اليمنية صنعاء عضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة صنعاء الدكتور عدنان الشرجبي، وذلك بعد أسابيع على إطلاق سراحه من سجون ميليشيا الحوثي.

وقالت مصادر أكاديمية لـ "يمن شباب نت" أن الدكتور الشرجبي توفي اليوم الأحد بعد تعرضه لجلطة في الدماغ يوم أمس السبت وتم على إثرها نقله إلى مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء.

وأشارت إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة ومُنع عنه الدواءأثناء فترة اختطافه في سجون ميليشيا الحوثي.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أفرجت عن الدكتور الشرجبي في الخامس من اكتوبر الماضي بعد شهر من اختطافه من أمام منزله في العاصمة صنعاء.

يشار إلى أن الأكاديميين في الجامعات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي يتعرضون لانتهاكات ومضايقات مستمرة ناهيك عن انقطاع رواتبهم منذ نحو أربع سنوات.