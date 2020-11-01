شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يؤكد دعمه لجهود رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية دعمه للجهود الرامية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفائه لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيين منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الايرانية على السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة.

Advertisements جاء ذلك خلال استقباله اليوم لرئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك لمناقشة مستجدات المشاورات لتشكيل الحكومة وفقا لاتفاق الرياض.. مؤكدا دعمه لجهود رئيس الوزراء في هذا الجانب. وتطرق رئيس الوزراء لنتائج المشاورات مع القوى السياسية لتسمية ممثليها في الحكومة والتي سيكون إعلانها خطوة هامة للعمل على تخفيف معاناة اليمنيين وتحريك عجلة التنمية والاستقرار.

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