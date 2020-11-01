شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ عدن يناقش أسباب تكرار مشكلة نفاذ وقود محطات الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة المناقصات الخاصة بشراء الوقود، أسباب تكرار مشكلة نفاذ وقود محطات الكهرباء وآليات المناقصات المتعلقة بتوفيره.

Advertisements وتطرق اللقاء إلى مناقشة كيفية سداد الكميات الإسعافية التي تم شرائها خلال الفترة الماضية والحلول لمشكلة تأخير دخول السفن الخاصة بالوقود إلى الميناء . وفي اللقاء، أكد محافظ عدن على ضرورة إيجاد آلية للمناقصات تضمن إستمرار توفير الوقود ولا يعرض محطات الكهرباء للتوقف . حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي بعدن بدر معاون ووكيل المحافظة جمال صديق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ عدن يناقش أسباب تكرار مشكلة نفاذ وقود محطات الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.