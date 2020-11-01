قضاة عدن يرفعون الإضراب بعد سجن مسلحين من الانتقالي اعتدوا على عضو نيابة

أعلن نادي القضاة في عدن، اليوم الأحد، رفع الإضراب الذي استمر أسبوعاً، جراء اعتداء مسلحين من قوات الحزام الأمني التابع للانتقالي المدعوم إماراتياً، على أحد أعضاءه في البريقه.



وقال النادي في بيان له إنه "يثمن التزام القضاة في عموم المحاكم والنيابات بتنفيذ ما قرره النادي في بيانه الصادر يوم الخميس الفائت الموافق ٢٢/ ١٠/ ٢٠٢٠م بشأن تعليق العمل في المحاكم والنيابات حتى يقوم الحزام الأمني بالعاصمة عدن بتسليم الجنود حراسة مقر محكمة ونيابة البريقة الابتدائيتين المتورطين في التعدي على مقام القاضي عضو نيابة البريقة الابتدائية إلى النيابة".



وأفاد البيان أن تعليق الإضراب جاء بعد الاستجابة لمطالبة وإيداع الجنود المتورطين في واقعة التعدي المذكورة في السجن المركزي وأخذ أقوالهم بحسب مذكرات وكيل نيابة السجن المركزي الصادرة بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢٠م.



والخميس قبل الماضي أعلن نادي القضاة، تعليق أعماله في العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية اعتداء عناصر تتبع الانتقالي على القاضي "عواس كرامة قهمان" في مديرية البريقة غرب العاصمة المؤقتة عدن.



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