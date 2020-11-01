رئيس مجلس النواب يشارك في الجلسة الإفتراضية للإتحاد البرلماني الدولي والمجلس الحاكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يشارك رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ومعه نائبي رئيس المجلس محمد الشدادي والمهندس محسن باصرة في الجلسة الافتراضية للإتحاد البرلماني الدولي والدورة (206) للمجلس الحاكم التي أنطلقت أعمالها اليوم وتستمر أربع ايام بمشاركة 162 برلماناً دوليًا.



وتناقش هذه الدورة اجراء بعض التعديلات على النظام الداخلي فيما يتعلق بالقواعد القائمة التي سيتم تعليقها مؤقتاً لخصائص الاجتماع الافتراضي وكذا انتخاب رئيس جديد للإتحاد البرلماني الدولي .

ويستعرض المشاركون في الدورة إحاطة بنتائج الاجتماع الافتراضي للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات ومؤتمر القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات، والاستماع الى تقرير موجز من لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين واعتماد القرارات المتعلقة بذلك.

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وقبل التصويت عرض كل مرشح من المرشحين الاربعة برامج عملهم في حال فوزهم بمنصب رئيس الإتحاد أكدوا في مجملها العمل على تحديث آلية الاتحاد وانشطته ودعم البرلمانات الوطنية للنهوض بواجباتها وقضايا الامن والسلام في العالم وتعزيز دور المرأة في العملية البرلمانية والتنمية والتطور الاقتصادي وقضايا حقوق الانسان والتغيرات البيئية والمناخية وتطوير الاهداف الذي أنشأ من أجلها الاتحاد وإجراء التغييرات المنشودة بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أنه صدر عن الاتحاد البرلماني الدولي كتابا خاصا بمناسبة مرور 130 عاما على انشاءه تضمن أبرز محطات الاتحاد ونشاطه وفعاليته المختلفة.

كما تضمن الكتاب مشاركة لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، أشار فيها الى دور الاتحاد البرلماني الدولي في دعم البرلمانات الأعضاء وتعزيز مكانته للمساهمة في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتعليم والديمقراطية .. مؤكداً على أهمية الدور المحوري للبرلمان اليمني بعد الانقلاب على الحكومة اليمنية الشرعية من قبل ميليشيات الحوثي، التي سارعت بعد انقلابها في السيطرة على البرلمان وتعطيل فعاليته وأداءه،

ولفت البركاني إلى أهمية دعم مجلس النواب للقيام بالمهام الموكلة اليه واستئناف عمله رغم الظروف والصعوبات عقب عقد اول جلسة له منذ الانقلاب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت وانتخاب هيئة رئاسة جديدة .. مستعرضًا الأوضاع الماساوية في اليمن جراء الانقلاب الحوثي والتدخل الإيراني وما لذلك من آثار اقتصادية وإنسانية .