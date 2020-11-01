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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الأركان يتفقد سير العمليات القتالية في محوري البيضاء وبيحان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم جبهات القتال في محوري البيضاء وبيحان، وسير العمليات القتالية وأحوال الأبطال من رجال الجيش والمقاومة.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها قائد قوات التحالف بمأرب اللواء الركن يوسف الشهراني، اجتمع رئيس هيئة الأركان بقيادة محور بيحان وعدد من القيادات العسكرية بمحور البيضاء، نقل لهم في مستهلها تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
واطلع الفريق بن عزيز، من قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح، والعميد الركن علي الكليبي قائد اللواء 19مشاه، والعميد الركن عبدربه المنصوري قائد اللواء 173، والعميد سيف الشدادي قائد اللواء 159 مشاه، والعميد الركن أحمد النقح قائد اللواء 117 مشاة، ومبخوت جعبل أحد قيادات المقاومة الشعبية، عن سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها الأبطال في مختلف الجبهات بالمحورين.
وحيا رئيس الأركان التضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية، وما يحققونه من انتصارات وتقدمات نوعية في مختلف الجبهات والميادين.. مثمناً الدعم والإسناد الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
من جهته، أكد قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمحافظة مأرب اللواء الركن يوسف خيرالله الشهراني، استمرار دعم وإسناد التحالف للقوات المسلحة اليمنية في المعركة المصيرية والوجودية المشتركة حتى استعادة الشرعية الدستورية، واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية تحت سيطرة المليشيات الحوثية أداة إيران التخريبية في اليمن.
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