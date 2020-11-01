"المشتركة" تُسكت مصادر نيران حوثية استهدفت قرى سكنية بالدريهمي في الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات أخمدت القوات المشتركة، الأحد 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مصادر نيران حوثية استخدمتها المليشيات لاستهدف القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements وقال مصدر عسكري، إن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي، بمختلف الأسلحة والقذائف المدفعية. وتابع المصدر، إن القوات المشتركة حددت مصادر نيران المليشيات وردت عليها بالسلاح المناسب محققة إصابات مباشرة في صفوف المليشيات، تكللت بإخماد مصادر النيران. يشار إلى أن القوات المشتركة كانت يوم أمس قد تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة في جيوب المليشيات، في ذات المديرية إثر استهداف المليشيات الحوثية للقرى السكنية ومزارع المواطنين.

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