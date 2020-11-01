محافظ عدن يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث محافظ عدن أحمد حامد لملس، اليوم الأحد، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، الدكتور خلدون سالم صالح، إحتياجات المدينة من المشاريع التنموية والخدمية.



وتطرق اللقاء، الذي حضره، الأمين العام للمجلس المحلي، بدر معاون، إلى المشاريع التي ينفذها المكتب في عدن والصعوبات التي يواجهها والسُبل الكفيلة بمعالجتها لضمان عدم تكرارها مستقبلا، والقطاعات التي تطلب تدخلات المكتب.

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وفي اللقاء، أشاد المحافظ لملس بتدخلات المكتب المتمثلة في تنفيذ عدد من المشاريع في قطاعات الخدمات والتي أسهمت في تحسين أداء وخدمات تلك القطاعات .. مؤكداً تطلعه للمزيد من المشاريع في قطاع الخدمات.

حضر اللقاء وكيل محافظة عدن جمال صديق، ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، انتصار مرشد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي .