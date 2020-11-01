محافظ شبوة يلتقي نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، مع نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور عبدالله الميسري، سير العمل في المرافق الحكومية وإحتياجات وطبيعة الخدمات التي تقدمها الوزارة لموظفي القطاعين العام والخاص .
وتطرق اللقاء إلى مناقشة ضرورة تنفيذ برامج للتنمية البشرية وبناء قدرات كوادرها الوظيفية وكيفية معالجة متطلباتهم واستحقاقاتهم الادارية والمالية المتوقفة منذ اندلاع حرب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران قبل ستة اعوام .
وفي اللقاء، أكد محافظ شبوة إهتمام السلطة المحلية بعمل وزارة الخدمة المدنية وحل كافة الاشكاليات التي تواجه عمله الاداري والاشرافي .. موجهاً باعادة تأهيل مبنى المكتب والمساهمة مع الوزارة في توفير احتياجاته الاساسية من التجهيزات الادارية الحديثة وتعزيز القدرات الفنية لمركز المعلومات وتمكينه من القيام بوظائفه في خدمة موظفي الدولة ومحاربة الازدواج الوظيفي،منوها باهمية مواصلة و استكمال عملية حصولهم على الرقم الوطني .
وشدد محافظ شبوة على اهمية الزام كافة الشركات الاستثمارية بالمحافظة بتوريد اقساط الضمان الاجتماعي لمكتب المؤسسة العامة للتأمينات بالمحافظة .
من جانبه أشاد الدكتور الميسري بمستوى الانضباط الوظيفي في محافظة شبوة .. مؤكدا حرص الوزارة على الحقوق الاساسية للموظفين، وضرورة انصافهم ماليا واداريا .
حضر اللقاء، أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة، عبدربه هشله ومدراء عموم مكتب الخدمة المدنية محمد عبدالله والهيئة العامة للتأمينات حنش الاحمدي والمؤسسة العامة للتأمينات غازي الهيج .
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