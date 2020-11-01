- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تغلق 86 مركزاً طبياً في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أقرت مليشيات الحوثي إغلاق 86 مركزا طبيا في العاصمة صنعاء بذريعة مخالفتها، فيما تؤكد مصادر طبية ان القرار يهدف إلى ابتزاز هذه المراكز الطبية ورفض إعادة فتحها قبل دفع مبالغ مالية.
وأصدرت المليشيات قرارا تضمن إغلاقاً كلياً لـ86 مركزا طبيا وإغلاق جزئي لـ24 مركزا وسحب تراخيص مراكز أخرى، كما أعلنت عن تسعيرة موحدة في العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة لـ800 خدمة طبية.
وكانت المليشيات الحوثية أقرت في وقت سابق من العام الجاري إغلاق أكثر من 12 مستشفى ومركزا صحياً بنفس الذريعة قبل أن تعيد فتحها بعد دفع مبالغ مالية تتجاوز خمسة ملايين ريال على كل وحدة صحية تم اغلاقها.
ويعاني القطاع الصحي في مناطق المليشيات الحوثية لعمليات ابتزاز متكررة كحال بقية مؤسسات القطاع الخاص من مدارس وجامعات ومشافي وبنوك ومحال تجارية ناهيك عن فرض جبايات وإتاوات مالية متكررة بذرائع حوثية لاتنتهي.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيات الحوثي تغلق 86 مركزاً طبياً في العاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.