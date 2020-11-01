مليشيات الحوثي تغلق 86 مركزاً طبياً في العاصمة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أقرت مليشيات الحوثي إغلاق 86 مركزا طبيا في العاصمة صنعاء بذريعة مخالفتها، فيما تؤكد مصادر طبية ان القرار يهدف إلى ابتزاز هذه المراكز الطبية ورفض إعادة فتحها قبل دفع مبالغ مالية.

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وأصدرت المليشيات قرارا تضمن إغلاقاً كلياً لـ86 مركزا طبيا وإغلاق جزئي لـ24 مركزا وسحب تراخيص مراكز أخرى، كما أعلنت عن تسعيرة موحدة في العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة لـ800 خدمة طبية.

وكانت المليشيات الحوثية أقرت في وقت سابق من العام الجاري إغلاق أكثر من 12 مستشفى ومركزا صحياً بنفس الذريعة قبل أن تعيد فتحها بعد دفع مبالغ مالية تتجاوز خمسة ملايين ريال على كل وحدة صحية تم اغلاقها.

ويعاني القطاع الصحي في مناطق المليشيات الحوثية لعمليات ابتزاز متكررة كحال بقية مؤسسات القطاع الخاص من مدارس وجامعات ومشافي وبنوك ومحال تجارية ناهيك عن فرض جبايات وإتاوات مالية متكررة بذرائع حوثية لاتنتهي.