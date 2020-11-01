شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة عمليات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة طبية تطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للبالغين من عائلات ذوي الدخل المحدود في مدينة المكلا، وتستمر حتى 6 نوفمبر الجاري.



وأجرى الفريق الطبي التطوعي في اليوم الأول للحملة سبع عمليات جراحية، منها عملية واحدة لجراحة القلب المفتوح و ست عمليات قسطرة تكللت جميعها بالنجاح.

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