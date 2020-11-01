استشهاد وإصابة 4 أشخاص برصاص قناصة مليشيا الحوثي في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استشهد وأصيب أربعة أشخاص برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية كانوا يتمركزون في إحدى مدارس منطقة حبيل العبدي، غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وذكر شهود عيان، أن شابا يدعى "صامد" وينحدر من منطقة العبارى استشهد برصاص قناصة حوثيين، فيما أصيب ثلاثة آخرون هم: "عبدالرحيم محمد علي الليث، بشار حسين ناجي الليث، وعلي عبدالله العقاب"، ظهر الجمعة، في منطقة حبيل العبدي، شمالي قطاع الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

وتابعوا أن قناصة الحوثي المتمركزة في مدرسة الشهيد أحمد صالح الشرجي، بمنطقة حبيل العبدي، استهدفتهم بشكل مباشر أثناء تواجدهم أمام منزل "الليث" الواقع أمام المدرسة.

ووفقاً للمصادر، تم إسعاف المصابين إلى مستشفى النصر الحكومي بعاصمة المحافظة لتلقي العلاج.

مصادر طبية أفادت أن المصاب "عبدالرحيم" حالته خطيرة، حيث أصيب بطلقتين إحداهما اخترقت البطن والأخرى في اليد، وتم نقله اليوم السبت إلى أحد مشافي عدن، وإدخاله العناية المركزة.