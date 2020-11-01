شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل لجنة للنظر في محتوى وفعاليات تيدكس سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر اجتماع اليوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري تشكيل لجنة تضم عدد من الجهات المختصة للنظر في محتوى أنشطة وفعاليات تيدكس سيئون المقرر إقامتها نهاية نوفمبر الجاري.



كما أقر الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي ومحمد الصيعري ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثيري ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، قيام الفريق المنظم للفعالية بعقد لقاءات للطالبات في التعليم العام والجامعي، وكذا قطاع المرأة لمناقشة التفاصيل الكاملة لطبيعة الأنشطة التي تتضمنها الفعالية.

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