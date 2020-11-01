قوات الجيش تستعيد عدة مواقع شرق عاصمة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الجوف

استعادت قوات الجيش ورجال القبائل، مناطق جديدة من مليشيا الحوثي في هجوم على مواقع تتمركز فيها شرق مركز محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش ورجال قبائل دهم وعبيدة شنوا هجوما على مواقع كانت تحتلها مجاميع ميليشيات الحوثي شرق منطقة "بير المرازيق".

وأضافت المصادر إن قوات الجيش والمساندين لها تمكنوا من استعادة مواقع منطقة "ام لفيفة" و"مرتفعات قرن الصيعري" وتأمينهما بالكامل.

وأسفر الهجوم عن مقتل وجرح عدد من مسلحي مليشيات الحوثي وأسر آخرين.

ولفتت المصادر أن معارك كر وفر دارت في مناطق النضود باتجاه جبال دحيضة بالمحافظة.

وعلى صلة، شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات على أهداف متحركة وثابتة لميليشيا الحوثي في مناطق المواجهات ومحيطها تمكنت خلالها من تدمير 3 أطقم ومقتل من كانوا على متنها غرب جبال السعراء بالمحافظة.