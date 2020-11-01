- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تستعيد عدة مواقع شرق عاصمة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ الجوف
استعادت قوات الجيش ورجال القبائل، مناطق جديدة من مليشيا الحوثي في هجوم على مواقع تتمركز فيها شرق مركز محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).
وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش ورجال قبائل دهم وعبيدة شنوا هجوما على مواقع كانت تحتلها مجاميع ميليشيات الحوثي شرق منطقة "بير المرازيق".
وأضافت المصادر إن قوات الجيش والمساندين لها تمكنوا من استعادة مواقع منطقة "ام لفيفة" و"مرتفعات قرن الصيعري" وتأمينهما بالكامل.
وأسفر الهجوم عن مقتل وجرح عدد من مسلحي مليشيات الحوثي وأسر آخرين.
ولفتت المصادر أن معارك كر وفر دارت في مناطق النضود باتجاه جبال دحيضة بالمحافظة.
وعلى صلة، شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات على أهداف متحركة وثابتة لميليشيا الحوثي في مناطق المواجهات ومحيطها تمكنت خلالها من تدمير 3 أطقم ومقتل من كانوا على متنها غرب جبال السعراء بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش تستعيد عدة مواقع شرق عاصمة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.