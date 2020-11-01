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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيات تفجر منزلين شمال مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
فجَّرت مليشيا الحوثي الموالية لإيران، منزلين لمواطنين في إحدى المناطق الواقعة بالجزء الشمالي لمدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
وذكرت مصادر محلية، أن مسلحين حوثيين تسللوا، إلى منطقة في "عصيفرة"، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح، وزرعوا عبوات ناسفة في المنزلين، وفجروهما.
وأشارت المصادر إلى أن مسلحي المليشيات غادروا المنطقة ثم عادوا إلى مواقع تمركزهم في الجهة الأخرى من المنطقة.
ولفتت المصادر إلى أن حالة سخط واستياء واسعة سادت بين أهالي المنطقة وسط اتهامات لمليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح بالتواطؤ وعدم تحملها مسؤولياتها كسلطة أمر واقع في حماية منازل المواطنين من انتهاكات المليشيات الحوثية.
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