شكرا لبحثكم عن خبر في سباق مع الزمن ... قيادة ومهندسو وعمال مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام يقطعون شوطاً كبيراً في تنفيذ المشروع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *المهندس/ ميسرة مدير مشروع الكادر التنفيذي: نحن ممنوون لتجاوب محافظ عدن ووعوده بتذليل الصعاب والعراقيل التي يواجهها المشروع* *مستشفى عدن سيكون المستشفى الوحيد بين مستشفيات الجمهورية الحكومية يمتلك جهاز الرنين المغناطيسي فيما هناك إنجاز كبير لمركز القلب* عدن تقرير/أحمد حسن عقربي قيصر ياسين تتواصل هذه الأيام وفي سباق محموم مع الزمن وعلى قدم وساق الأعمال الإنشائية الكبيرة والنوعية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن وإنشاء مركز القلب بدعم من صندوق التمويل السعودي للتنمية بإشراف من قبل وزارة الصحة والسكان بمواصفات عالمية و بتنفيذ شركه زيناك للمقاولات, وبجهود جبارة لفريق العمل الهندسي والقوى العاملة المحلية الذين يعملون بفريق العمل الواحد تحت إشراف المدير العام الكفؤ المهندس /عصام حيدر مدير عام المشروع ممثل وزارة الصحة في تنفيذ هذا المشروع و الاستشاري (هو سعودي كونسلت) والمهندس المقتدر ميسرة خالد الجبوري مدير مشروع الكادر التنفيذي المنفذ من قبل شركة زيناك للمقاولات التي تقوم بأعمال إعادة تأهيل مستشفى عدن العام ومركز القلب بعد أن توقف العمل في هذا المشروع لفترة طويلة بسبب الحرب وجائحة كورونا وحُرم الآلآف من سكان مديرية صيرة ومديرتها المجاورة من خدماته الصحية الشاملة باعتباره أول مستشفى حكومي شامل للخدمات الصحية في مدينة عدن. وللوقوف أمام واقع هذا المشروع وسير عمله التقينا بالأخ/ المهندس ميسرة خالد الجبوري مدير مشروع الكادر التنفيذي بشركة زيناك للمقاولات لمشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن الذي أوضح قائلاً: أن المشروع يتكون من ثلاث مناطق من الإعمال التنفيذية تشمل الأعمال في مبنى المستشفى الحالي ومبنى مركز القلب والأعمال الخارجية المساندة للمشروع. وأضاف يقول: لقد قطعنا شوطاً كبيراً جداً في هذا المشروع وكذلك في مبنى مركز القلب الذي بلغت نسبة الانجاز فيه حتى اليوم بنسبة جيده جداً ومازال العمل في هذا المشروع مستمراً بوتيرة عالية. وحول الأعمال الخارجية للمشروع أفاد المهندس ميسرة قائلا :لقد فتحنا كل الأعمال المرتبطة مبنى المشروع بأعمال داعمة تمثلت في إدخال المولدات الكهربائية والمحولات لمبنى المستشفى ومركز القلب وعملنا محرقه للمواد والمخلفات الطبية إلى جانب إنشاء غرفة ميكانيك جديدة كاملة لمنظومة التبريد وتم تطوير المنظومة الكهربائية عما كانت عليه سابقاً كما تم دعم المستشفى بمولدات كهربائية بقدرة أربعة ميجاوات ومولد خامس لمركز القلب بدعم من صندوق التمويل السعودي للتنمية. ولفت المهندس /الجبوري إلى الصعوبات التي يعاني منها تنفيذ المشروع موضحاً بالقول: نحن صراحةً نعاني من بعض الصعوبات خاصة بدخول المواد والمعدات التي نستوردها من الخارج, لكننا حصلنا على دعم من الأخ/ أحمد حامد لملس محافظ محافظه عدن الذي زار المشروع لتفقد سير العمل فيه على أرض الواقع ووعدنا بتدليل كل الصعوبات التي يواجهها المشروع.. معبراً عن شكره وتقديره الكبير لتجاوب محافظ عدن في الإسراع بتنفيذ هذا الصرح الطبي المتميز الذي سيخدم عدن وأبنائها و بقية المديريات في المحافظة . وأشاد مدير الكادر لشركة زيناك للمقاولات بجهود المهندس/ عصام حيدر مدير عام مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن ممثل وزارة الصحة والسكان في تنفيذ هذا المشروع وانجازه بالصورة المطلوبة وتذليل كل المعوقات التي تواجه المشروع. واستطرد المهندس /ميسرة قائلاً: نحن كمدير المشروع مع الكادر الاستشاري والكادر التنفيذي نبدل جهوداً حثيثة ومضنية لانجاز هذا المشروع الطبي بالصورة الصحيحة وبمواصفاته العالمية ..وأردف قائلاً: أنه بسبب ضيق المساحة في المستشفى طلبنا أربعة مولدات كمنظومة كهربائية داعمة قوة كلاً منهم ( 1 )ميجا للمبنى القائم ومولد أخر لمبنى مركز القلب ولذلك أضطرّينا لبناء سور باتجاه السائلة لإيجاد مساحة لوضع المعدات الكهربائية ,حيث يبلغ طول السور (100) متر تقريباً لوضع المولدات في هذا المكان..مشيراً أنه توجد أيضا لدى المشروع أربع منظومات تبريد كبيره لحاجه المستشفى إلى تبرير متواصل وإنشاء غرفة المضخات الخاصة بمولد مركز القلب معيداً إلى الأذهان أن عدد عمال المشروع (400) عامل وعاملة معظمهم عمالة محلية ما بين فنيين و إداريين و قوى عاملة.. مضيفاً :انه يشارك في تنفيذ هذا المشروع مجموعة من المقاولين الثانويين يقومون ببعض الأعمال التي يحتاجها المشروع تحت إشراف شركة زيناك وأدخلنا (٢ )محولات كهربائية ( ١٦٠٠ )كيفي آي ,كما أضفنا محولين آخرين لأن الأعمال الكهربائية زادت بسبب المعدات المطلوبة للمشروع وقال: أن مستشفى عدن سيكون لديه جهاز للرنين المغناطيسي (MRI) وسيتميز بأنه أول مستشفى حكومي بالجمهورية يمتلك هذا الجهاز . ونوه قائلاً: لقد استحدثنا غرفة عمليات الطبلونات و غرف للعمليات الصغرى تشمل غرفة عمليات الكسور والتنفس وغرفة الطوارئ والعيادات الخارجية لمختلف التخصصات مثل العيون والجراحة والأسنان والعظام و مختلف التخصصات الأخرى إلى جانب غرفه مضخات المياه التي تضخ المياه للمشروع وغرفة الطبلونات الكهربائية وعددها( ٨ )طبلونات للسيطرة على الكهرباء في المشروع وتوزيع الكهرباء . وفي ختام حديثة ثمن المهندس/ ميسرة خالد مدير مشروع الكادر التنفيذي لشركة زيناك ثميناً عالياً الجهود الحثيثة للمحافظ لملس لوقوفه مع هذا الصرح الطبي في مدينة عدن بمديرية صيرة ومتابعته المستمرة لسير عمل المشروع والاطلاع على قرب على الصعوبات والعراقيل التي يواجهها المشروع كما جدد شكره للجهة الداعمة للمشروع الممثلة بالصندوق السعودي للتنمية وكذلك تقديره الكبير للمهندس/ عصام حيدر مدير عام المشروع الذي يديره بكفاءة عالية وحرص منقطع النظير.. فيما خص بالشكر والتقدير لكادر شركة زيناك للمقاولات والطاقم الهندسي والفني والطاقم الإداري والمالي والقوى العاملة المحلية التي تنفذ هذا المشروع بإقتدار و بالمواصفات المطلوبة .

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