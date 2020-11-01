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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تستعيد مواقع مهمة جنوب محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
استعادت قوات الجيش المسنودة برجال القبائل موقعاً استراتيجياً في مديرية ماهلية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن) بالتزامن مع شن التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لها في مناطق عدة من المحافظة.
وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش ورجال القبائل استعادوا موقع "الضلمان" الاستراتيجي في جبهة ماهلية جنوب المحافظة بعد معارك عنيفة خاضتها مع مجاميع حوثية.
وأضافت المصادر أن معارك عنيفة تدور في جبهة رحبة وسط تقدم ميداني لقوات الجيش والمساندين لها صوب منطقة "بثقة" بالمديرية ذاتها.
وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت، بعدة ضربات جوية، مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مديريتي رحبة وماهلية، جنوب مأرب واستهدفت بغارات أخرى مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية صرواح، غربي المحافظة، وفي مديريتي مجزر ومدغل، شمالي المحافظة.
وأشارت المصادر إلى أن الغارات كبدت المليشيات خسائر في الأرواح والعتاد العسكري
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