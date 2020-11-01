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مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات قبلية بمديرية حبان بشبوة

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اليمن العربي ـ شبوة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

مقتل شخصين وإصابة آخرين في اشتباكات قبلية بمديرية حبان بشبوة

الخليج 365 ـ شبوة

ذكرت مصادر محلية إن شخصين قتلا وأصيب آخرون جراء اشتباكات بين أسرتين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

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وأضافت المصادر أن اشتباكات اندلعت إثر خلاف على قطعة أرض في مديرية حبان أسفرت عن مقتل شخصين من آل مقرمع وآل باحاج وإصابة آخرين.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن هرعت إلى المنطقة وحاولت احتواء الموقف.

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