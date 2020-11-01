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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انقطاع التيار الكهربائي عن معظم أحياء مدينة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ عدن
قالت مصادر محلية إن معظم أحياء العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، تشهد انقطاعاً للكهرباء يتجاوز العشر ساعات.
وأضافت المصادر أن معظم مديريات عدن تعيش بدون كهرباء منذ صباح يوم السبت، بسبب نفاد الوقود عن محطات الطاقة.
وبحسب المصادر، عادت الكهرباء في بعض الأحياء لوقت قصير قبل أن تعاود الانطفاء.
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