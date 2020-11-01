فلكي يمني يتوقع حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

نشر الفلكي عدنان الشوافي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أهم مؤشرات الطقس لهذا الأسبوع.



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وقال الشوافي في منشور إنه "بحسب البيانات و نماذج الطقس فإن أهم مؤشرات الطقس من السبت 31 أكتوبر 2020 لأسبوع قادم، متوقع أمطار متفاوتة الشدة على ارخبيل سقطرى وقد تصل إلى الغزيرة، مع توقع نشاط بسيط لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية و الجنوبية و مناطق محدودة من المرتفعات الجبلية الغربية خصوصا مع نهاية الأسبوع".

وأضاف: "بالنسبة لدرجات الحرارة متوقع شبه استقرار بداية الأسبوع ومن الاثنين تنخفض درجة الحرارة الصغرى وأجواء باردة و شديدة البرودة على المرتفعات والأحواض الجبلية، ندعو إلى توخي الحذر خصوصا الأطفال و كبار السن و العاملين ليلا وفي الصباح الباكر وكذا رعاة الماشية والنحل".

وبالنسبة للمزارعين قال الشوافي، "نشير للنشاط النسبي للغطاء السحابي والعوامل الجوية والتي قد تجعل حدة التأثير على المزروعات (الضريب) أقل مقارنة بالأسبوع الماضي إلا أنه لا يوجد هامش لاستبعاده على بعض المواضع (ليس على نطاق واسع)، ويفضل توخي الحذر في مثل هذه الحالة خصوصا من الاثنين القادم على بعض المزروعات التي تتأثر سريعاً كما ندعو لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس اليومية"