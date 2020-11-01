اراضي شبوة تمنح عقود اول ثلاثة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

منحت الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة شبوة ، عقود انشاء اول ثلاثة مشروعات استثمارية وخدمية في المنطقة الصناعية الاولى بالمحافظة بتكلفة بلغت 600 مليون ريال.

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واوضح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة محمد المرزقي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ، منح عقود بانشاء مصنعي للفيبر جلاص والاسفنج ، و الادوات الطبية ومستحضرات التجميل ، واول محطة حكومية للغاز المنزلي بالمحافظة..مرحبا بالاستثمارات المحلية والحكومية في المنطقة الصناعية البالغة مساحتها مليون ومائة وسبعين الف متر مربع.

واهاب المرزقي باصحاب الورش الصناعية وورش اصلاح السيارات في مدينة عتق بالتوجه الى ادارة الهيئة للحصول على العمل وتحديد مواقع لورشهم في المخطط العام للمنطقة الصناعية.