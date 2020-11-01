- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اراضي شبوة تمنح عقود اول ثلاثة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
منحت الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة شبوة ، عقود انشاء اول ثلاثة مشروعات استثمارية وخدمية في المنطقة الصناعية الاولى بالمحافظة بتكلفة بلغت 600 مليون ريال.
واوضح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة محمد المرزقي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ، منح عقود بانشاء مصنعي للفيبر جلاص والاسفنج ، و الادوات الطبية ومستحضرات التجميل ، واول محطة حكومية للغاز المنزلي بالمحافظة..مرحبا بالاستثمارات المحلية والحكومية في المنطقة الصناعية البالغة مساحتها مليون ومائة وسبعين الف متر مربع.
واهاب المرزقي باصحاب الورش الصناعية وورش اصلاح السيارات في مدينة عتق بالتوجه الى ادارة الهيئة للحصول على العمل وتحديد مواقع لورشهم في المخطط العام للمنطقة الصناعية.
كانت هذه تفاصيل خبر اراضي شبوة تمنح عقود اول ثلاثة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.