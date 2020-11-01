إعلامية جنوبية تكشف لـ"اليمن العربي" أسباب التباطؤء في تنفيذ اتفاق الرياض 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

الشحات غريب

علقت الإعلامية الجنوبية علياء فؤاد على أسباب التباطؤء في تنفيذ اتفاق الرياض حيث قالت إن جماعة الاخوان المسلمون المتمثلة بحزب الاصلاح والتي تريد السيطرة على نصيب الشمال والجنوب من الحكومة عن طريق رجالها أو عملائها لتنفيذ أجندة الجماعة الاقليمية والاطاحة باليمن والتحالف.



وأضافت علياء في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن التدخل الايراني في شمال اليمن ليس خافياً على أحد وظهر بكل تقارير الخبراء الدوليين للامم المتحدة وشاهدناه بالصواريخ البالستية التي يرسلها باتجاه المملكة .

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وبالسؤال حول الوضع في حالة إتمام نجاح اتفاق الرياض قالت إن اتفاق الرياض نراه إحدى مراحل العمل السياسي الجنوبي في استعادة دولة الجنوب فمن خلاله يتمكن المجلس الانتقالي من الحصول على الاعتراف الرسمي به كممثل للجنوب ثم ننتقل بعد ذلك للخطوات الاكثر أهمية في استعادة دولتنا .

وعلقت على دور الأمم المتحدة في التعامل مع الملف اليمني حيث قالت إن دور الامم المتحدة كان في بداية الأمر ايجابياً ويعود الفضل للتحالف العربي التي تمكن من انتزاع قرار ٢٢١٦ ولكن بعد ذلك مبعوثي الأمم المتحدة عملوا لحسابات أخرى وخدمة لاجندة أخرى أدت لإطالة الحرب وعرقلة التحالف العربي في اتفاقيات جانبية كاتفاق استوكهولم الفاشل الذي منع التحالف من السيطرة على الحديدة .