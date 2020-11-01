شكرا لقرائتكم خبر عن رقص بنت عمرو دياب بصدر مكشوف – شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت جنا ابنة النجم المصري عمرو دياب جمهورها عبر شبكات التواصل الإجتماعي، صوراً لها مع اصدقائها بمناسبة تقديمها التهنئة بعيد ميلاد احدهم.

وأثارت جنا عمرو دياب الجدل بسبب إطلالة بالمايوه في واحدة من الصور، لتتابع بثلك سلسلسة منشورتها الجريئة، بخاصة بعد ان أطلت أخيراً بكورسيه أظهر الوحمة على خاصرتها اليسرى.

يذكر ان عمرو دياب تزوج من شيرين رضا وأنجب منها طفلة تُدعى “نور”، ثم انفصلا وتزوج بالسعودية زينة عاشور، وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنى التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.

ويعيش دياب منذ 3 سنوات قصة حب مع زوجته الأخيرة الممثلة المصرية دينا الشربيني.

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https://www.instagram.com/p/CG7Gfkhl_FV/?utm_source=ig_web_copy_link

والجدير بالذكر ان دياب كان قد أطلق منذ فترة قصيرة أغنيته أماكن السهر وحازت الأغنية على اعجاب الجمهور واحتلت الترند في الوطن العربي كأكثر أغنية مسموعة في فصل الخريف

ويشار الى ان دياب كان قد أحيى حفل غنائي في ينبع في المملكة العربية السعودية وقد فيها باقة من أجمل أغنياته أمثال اماكن السهر ومن ألبومه الأخير سهران

https://www.instagram.com/p/CGZlThDlWP0/?utm_source=ig_web_copy_link