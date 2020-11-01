شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة شهيرة تتحدث عن حجم العضو الذكري لزوجها -شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم تخجل الراقصة الاستعراضية والممثلة ، ومقدمة البرامج الحوارية، كيلي ريبا ماريا أبدًا من الحديث عن العضو الذكري لزوجها الممثل الشهير، مارك كونسويلوس، بعد أن فوجئ المعجبون بصورة مثيرة له.

وشاركت مقدمة برنامج “مباشر مع كيلي ومايكل، عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”، الصور العائلية لعيد الهالوين التي تم التقاطها على مر السنين، فيما جذبت صورة كونسويلوس انتباه المتابعين، بعد أن شوهد مع صديق يرتدي زي شخصيات مسلسل “CHiPS” Jon and Ponch.

ولاحظ المعجبون، ارتداء كونسويلوس بنطالق ضيق مجسم. وعلق أحد المعجبين على الصورة: “مواء مارك الفتاة المحظوظة!”، بينما قال آخر مازحا: “أعرف أين يحتفظ بونش بمسدسه!”. وأضاف ثالث “مارك يحزم مسدسًا في زي الشرطي”.

ومع تركيز التعليقات على ملابس كونسويلوس، دخل الممثل البالغ من العمر 49 عامًا ليرد على التعليقات بنفسه، بما يشير إلى أنه قد لا يكون كبيرًا كما توحي الصورة.

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وكتب: “الإفصاح الكامل، أعتقد أن هذا بالتأكيد يسبب هذا التأثير المنتفخ”، إلا أن تعليقه لم ينسجم مع ريبا، التي ردت قائلة: “ummmmm baby هل ترى الظلال؟”، لتخبر المعجبين بأنهم لا يتخيلون ما تم وضعه أمامهم.

ومازح معجب آخر بعد سخرية ريبا، قائلاً: “اللعنة عليك إخفاء الأريكة بأكملها هناك أم أن كيلي هي أكثر النساء حظًا في العالم بأسره؟”.

والزوجان متزوجان منذ عام 1996 ولديهما ثلاثة أطفال.

يذكر أن ريبا اختيرت في عام 2012 كأحدى أقوى الشخصيات الاعلامية في الولايات المتحدة.