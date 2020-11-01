أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وهي كالتالي:

المشتركة تكسر محاولتي تسلل للمليشيات بحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/509811/ المشتركة تحقق إصابات مباشرة في مواقع المليشيا بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/509814/ مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/509817/ Advertisements في سابقة خطيرة.. المليشيات الحوثية تحرق منازل بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/509819/ المشتركة تحسم اشتباكات جديدة مع مليشيات الحُوثي بحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/509822/ مصرع قائد محور البيضاء الحوثيhttps://www.elyamnelaraby.com/509824/ مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين بحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/509825/ الحملة الأمنية بشرطة تعز تضبط مُسَلِحَينِ قاما بإطلاق النار على أحد باعة القات بوقتٍ قصيرhttps://www.elyamnelaraby.com/509830/

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