شكرا لبحثكم عن خبر عاجل :قتلى وجرحى إثر اندلاع اشتباكات عنيفة في شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سقط عدد من القتلى والجرحى إثر اندلاع اشتباكات عنيفة قبل قليل في شبوة.

وقال مصدر لكريتر سكاي: ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين من قبيلتين من ابناء حبان على ارضية تحت لشعاب بالقرب من سوق جول حبان بمديرية حبان محافظة شبوة

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وبحسب المصدر ان الاشتباكات أدت إلى مقتل شخصين من الطرفين وإصابة آخرين.

وذكر المصدر أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الاشتباكات.