شكرا لبحثكم عن خبر عاجل :قتلى وجرحى إثر اندلاع اشتباكات عنيفة في شبوة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
سقط عدد من القتلى والجرحى إثر اندلاع اشتباكات عنيفة قبل قليل في شبوة.
وقال مصدر لكريتر سكاي: ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين من قبيلتين من ابناء حبان على ارضية تحت لشعاب بالقرب من سوق جول حبان بمديرية حبان محافظة شبوة
وبحسب المصدر ان الاشتباكات أدت إلى مقتل شخصين من الطرفين وإصابة آخرين.
وذكر المصدر أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الاشتباكات.
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