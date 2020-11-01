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عاجل :قتلى وجرحى إثر اندلاع اشتباكات عنيفة في شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

سقط عدد من القتلى والجرحى إثر اندلاع اشتباكات عنيفة قبل قليل في شبوة.

وقال مصدر لكريتر سكاي: ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين من قبيلتين من ابناء حبان على ارضية تحت لشعاب بالقرب من سوق جول حبان بمديرية حبان محافظة شبوة 

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وبحسب المصدر ان الاشتباكات أدت إلى مقتل شخصين من الطرفين وإصابة آخرين.

وذكر المصدر أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الاشتباكات.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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