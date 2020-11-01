شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قائد المليشيات الحوثية في محور البيضاء وتشييع عشرات الجثث بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي حوثي بارز عينته الميليشيات قائدا لمحور البيضاء، مصرعه وبجانبه العشرات، بنيران الجيش الوطني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري ميداني، أن القيادي الحوثي بكيل إسماعيل الغاثي المعيَّن قائداً لمحور البيضاء، قتل خلال مواجهات احتدمت مع الجيش الوطني ورجال القبائل جنوب محافظة مأرب.

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وقتل الغاثي والمكنى "أبو عدنان" إلى جانب العشرات من عناصر الميليشيات عقب ثلاثة أيام على مقتل قائد عناصرها في الجبهة الجنوبية لمأرب نصر الدين عزي العسيلي.

تشييع العشرات في السياق، شيعت ميليشيات الحوثي الانقلابية، السبت، 36 من مقاتليها، بينهم 21 ضابطا ومساعدا عسكريا ممن قضوا في المواجهات الدامية المستمرة مع الجيش الوطني، خصوصا في محافظتي مأرب والجوف.

وذكرت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أن من بين القتلى العميد ربيع بنيان، والعقداء صلاح سالم الشعبي، وإبراهيم الوشلي، وعبدالله حمران، والرواد ياسر الجلال، وأحمد محمد نجم الدين، وعبدالله البطاحي، والنقباء عبدالله مغبش، وطعيمان الشلالي.