شكرا لبحثكم عن خبر الامارات تمنح تأشيرات دخول لـ640 طالب إيراني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت إيران، يوم السبت 31 اكتوبر/تشرين الأول، أن الإمارات أصدرت تأشيرات دخول لطلبة إيرانيين بهدف إجراء مقابلات للدراسات العليا في دولة الإمارات.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن السفارة الايرانية في ابوظبي، أن الإمارات منحت تصريحات الدخول لـ 640 طالب إيراني للدراسات العليا خلال الاشهر الماضية لإجراء مقابلات في دبي، على مرحلتين.

وأشارت السفارة إلى أنها بعد أن نجحت في الحصول على تأشيرة دخول إلى الإمارات للطلاب الذين خضعوا لاختبار Aimat في دبي، فقد طلب الطلاب الإيرانيون الذين لديهم وقت لإجراء المقابلات (لكنهم أصيبوا بخيبة أمل تمامًا بسبب تعطيل الرحلات الجوية اثر تفشي كورونا ) من السفارة الإيرانية في أبوظبي.

عقب ذلك، نجح رئيس ممثلية الجمهورية الإسلامية الايرانية في دولة الإمارات، محمد حسيني، من خلال المتابعة المستمرة والمحادثات مع الجهات المختصة في هذا البلد، في الحصول على تأشيرات دخول للإمارات مرتين، الأولى 240 طالبا ومؤخراً لـ 400 طالب في مراحل الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه، وفقاً للوكالة.

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وتقف الإمارات دائما في صف التحالفات المعادية لإيران، لكن مؤخراً تكشفت علاقات بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي، حيث تظهر تقارير دولية أن إيران تتخذ من الإمارات نافذة للتهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وفي وقت سابق قال قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، إن إيران، علاقاتها "جيدة جدا"، مع الإمارات، مضيفاً: هناك علاقة جيدة جدا بين إيران والدول المجاورة ومنطقة الخليج، وخاصة الإمارات وقطر والكويت.

وأشار رضائي، إلى أن قوات حرس الحدود الإيرانية، عقدت الكثير من الاجتماعات مع نظيرتها الإماراتية، وتوصلنا إلى اتفاقات جيدة للغاية على المستوى الوطني والإقليمي.

ومؤخراً، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريحات صحفية، استعداد بلاده تحسين العلاقات مع البحرين والإمارات، مشيرا إلى أن علاقة هذه الدول مع إسرائيل لن تكون عقبة في تحقيق ذلك.