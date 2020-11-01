نقطة دوفس تضبط سيارة على متنها شابين وبحوزتها 41كيلو حشيش كانت في طريقها الى عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

ضبطت نقطة دوفس مساء السبت سيارة نوع "نها" على متنها اثنين شباب وبحوزتهما 41 كيلو جرام من الحشيش.



وبعد عملية فحص محكمة نجح جنود النقطة في اكتشاف كميات الحشيش التي وزعت في اماكن متفرقة من السيارة وبطريقة محكمة.

واشاد قائد النقطة محمود الكلدي بالجهود التي يبذلها افراد النقطة مؤكدا ان الجنود يبذلون جهودا يشكرون عليها.

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واوضح ان عملية ضبط هذه الكميات لم يكن له ان يحدث لولا يقظة الجنود.

وقال حسين حلبوب وهو اركان نقطة دوفس ان جنود النقطة تمكنوا من اكتشاف كمية الحشيش واستخراجها.

واوضح حلبوب انه تم التحفظ على الكمية المضبوطة حيث تمت احالة المقبوض عليهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة.