عبدالباري عطوان : اليمن لن يهزم لهذا السبب !!

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

اشاد الكاتب العربي الفلسطيني الكبير عبدالباري عطوان في تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بالحشد الملاييني الذي شهدته العاصمة صنعاء والمحافظات في يوم الخميس الماضي بمناسبة ذكرى المولد النوبي الشريف.

وعبر عطوان في تغريدته عن ارتياحه واعجابه بحشود اليمنيين في صنعاء التي خرجت للاحتفال بالمولد النبوي مؤكدا بانه حشد ملاييني يعبر عن الدرجة العميقة من الايمان وحب رسوله التي يتحلى بها اليمنيين في صنعاء.

وقال : ‏ياالله ما أروع هذا الحشد الملاييني اليمنى احتفالا بالمولد النبوي الشريف شعب على هذه الدرجة العميقة من الايمان وحب رسوله “.

واضاف : ” شعب على هذه الدرجة العميقة من الايمان وحب رسوله لن يهزم أبدًا وسيكون النصر حليفه بإذن الله وإن طال الزمن”.