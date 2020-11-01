شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحملة الأمنية بشرطة تعز تضبط مُسَلِحَينِ قاما بإطلاق النار على أحد باعة القات بوقتٍ قصير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020 تعز - الخليج 365 ضبطت الحملة الأمنية مسلحين اثنين قاما بالإعتداء على أحد باعة القات في جولة العواضي حيث قاما بإطلاق الرصاص عليه ومحاولة الكسب الغير مشروع منه.

Advertisements وفور وقوع إطلاق الرصاص على بائع القات ووصول بلاغ للأجهزة الأمنية بالحادثة تحركت أطقم الحملة الأمنية مباشرة وتم ضبط الجناة وإيداعهم الحجز لاجراء التحقيقات معهم وإحالتهم للعدالة. ودعت شرطة المحافظة جميع المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي حوادث مخلة بالأمن أو عن تواجد مطلوبين أمنيا عبر الرقم المجاني لإدارة القيادة والسيطرة بشرطة المحافظة (199) .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحملة الأمنية بشرطة تعز تضبط مُسَلِحَينِ قاما بإطلاق النار على أحد باعة القات بوقتٍ قصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.