مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين بحيس جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

فتحت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المدنيين في مديرية حيس جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

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وأفادت مصادر محلية في حيس، أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين في أطراف مركز المدينة وحي ربع الحضرمي وقرية السبعة.

وأضافت المصادر، أن الاستهداف الحوثي كان بصورة عشوائية، وقد سبب خوفًا ورعبًا في أوساط الأهالي، مما قد ينذر بنزوحهم من منازلهم.

وتتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة، بشكل يومي، في إطار انتهاكاتها الممنهجة وجرائمها المتزايدة دون تدخل من المجتمع الدولي