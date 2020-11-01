اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين بحيس جنوب الحديدة 

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين بحيس جنوب الحديدة  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين بحيس جنوب الحديدة 

الحديدة - الخليج 365

فتحت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المدنيين في مديرية حيس جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

Advertisements

 وأفادت مصادر محلية في حيس، أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين في أطراف مركز المدينة وحي ربع الحضرمي وقرية السبعة. 

وأضافت المصادر، أن الاستهداف الحوثي كان بصورة عشوائية، وقد سبب خوفًا ورعبًا في أوساط الأهالي، مما قد ينذر بنزوحهم من منازلهم. 

وتتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة، بشكل يومي، في إطار انتهاكاتها الممنهجة وجرائمها المتزايدة دون تدخل من المجتمع الدولي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها المتوسطة على منازل المواطنين بحيس جنوب الحديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا