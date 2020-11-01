مصرع قائد محور البيضاء الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

البيضاء - الخليج 365

قالت مصادر عسكرية، إن قياديا بارزا في مليشيا الحوثي الانقلابية، لقي مصرعه بنيران الجيش والقبائل في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.



وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو “بكيل اسماعيل الغاثي” الذي عينته المليشيا قائد محور البيضاء برتبة عميد، لقي مصرعه خلال مواجهات مع رجال الجيش والقبائل جنوب محافظة مأرب.

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وأكدت المصادر أن الغاثي لقي مصرعه إلى جانب العشرات من عناصر المليشيا.

وبحسب المصادر، فإن مقتل الغاثي جاء بعد يومين من مصرع القيادي المدعو “ نصر الدين عزي علي احسن العسيلي” قائد عناصرها في الجبهة الجنوبية لمأرب.

وقبل يومين، كشف موقع الجيش الوطني عن مصرع أكثر من 800 عنصر حوثي منذ مطلع الشهر الجاري، أغلبهم سقطوا في محافظتي الجوف، ومأرب التي تشهد معارك هي الأعنف ولا تزال مستمرة.

وذكر أن إحصائيات الدفن للجماعة، تشير إلى أنه منذ مطلع الشهر الجاري وحتى الثلاثاء الماضي، شيعت مليشيات الحوثي أكثر من (600) قتيل بينهم (154) قياديًا ميدانيًا، ينتحلون رتبًا عسكرية في 13 محافظة.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي شيعت في أمانة العاصمة صنعاء وحدها، منذ مطلع الشهر الجاري (178) قتيلاً من عناصرها، بينهم (67) قياديًا ميدانيًا، ينتحلون رتبًا عسكرية.