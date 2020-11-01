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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحسم اشتباكات جديدة مع مليشيات الحُوثي بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
حسمت القوات المشتركة اشتباكات جديدة مع مليشيات الحوثي شمال غرب مديرية حيس، فيما عاودت المليشيات قصف منازل المدنيين بعد تلقيها خسائر فادحة.
وقال مصدر عسكري في حيس، إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة ضد عناصر حوثية حاولت اختراق الخطوط الأمامية من جهة مثلث العدين.
وأكد المصدر، ان المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المواجهات، وقد تراجعت وسط حالة من التقهقر والانهيار.
وأشار المصدر، إلى أن المليشيات الحوثية شنت قصفًا انتقاميًا بعدد من قذائف الهاون على منازل المدنيين في قرية بيت مغاري غرب حيس، بعد فشلها في تحقيق أي تقدم.
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