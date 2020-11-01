في سابقة خطيرة.. المليشيات الحوثية تحرق منازل بالضالع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

الضالع - الخليج 365

أقدمت المليشيات الحوثية يوم أمس الأول على حرق منازل و مزارع بعض المواطنين في عزلة الثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء في حادثة هي الأولى من نوعها في المديرية والمنطقة، تتوافق مع احتفاء هذه المليشيات بالمولد النبوي للمصطفى صلى الله عليه وسلم.

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وقالت مصادر محلية، إن عناصر المليشيات المتمركزة شرقي عزلة الثوخب (مرار) وجبل المصيوح أقدمت على حرق ثلاثة منازل تتبع المواطن "عبدالله صالح أحمد محسن" وولديه "عبدالكريم" و "محمد" بما فيها من أمتعة، إضافة إلى حرق مزارع تابعه لهم في وادي مَرَار من نفس المنطقة.

وأضافت المصادر أن المواطن عبدالله صالح أحمد وولديه كانوا قد نزحوا مع أطفالهم وعائلاتهم بداية المواجهات باتّجاه المناطق التي تسيطر عليها القوات الجنوبية خوفاً من بطش هذه المليشيات، وأن المليشيات أقدمت على هذا الفعل رداً على نزوح هؤلاء المواطنين باتّجاه ”مناطق الدواعش“ حد وصف هذه المليشيات، وهي رسالة مبطنة تحمل تهديد لبقية المواطنين في المنطقة بملاقاة نفس المصير، كما أوضحت المصادر أن قيادي ميداني يتبع هذه المليشيات كان قد تحدث معلقاً على الواقعة بأنها ”تقرب إلى الله بهذه المناسبة الشريفة“ ويقصد بها ذكرى المولد النبوي حسب قول المصادر.

وتستمر المليشيات الحوثية في إرتكاب مختلف أنواع الإنتهاكات الإنسانية بحق المدنين من عمليات القصف والقنص وغيرها من أعمال القتل والتهجير والتنكيل والتعذيب، لكن هذه الحادثة -إحراق المنازل والمزارع- تعتبر سابقة خطيرة وجديدة من نوعها لن تقوم بها إلا العصابات الإرهابية كما يصف بذلك مراقبون حقوقيون.