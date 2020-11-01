مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 نوفمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements

وأفادت مصادر محلية في الجبلية، أن المليشيات الحوثية أطلقت عدد من قذائف الهاون الثقيل على القرى السكنية ومزارع المواطنين في المنطقة.

وأشارت المصادر، إلى أن القصف تزامن مع فتح الحوثيين نيران أسلحتهم الرشاشة عيار 14.5 بشكل عشوائي، مما أحدث خوفًا وهلعًا في أوساط الأهالي الآمنين في منازلهم.

ومنذ انطلاق الهدنة الأممية في أواخر عام 2018 م تتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي مما أدى لمقتل وجرح الآلاف من المدنيين وسقوط خسائر مادية في ممتلكاتهم